Ахметов рассказал, какая у него была реакция на предложение «Зенита»

Полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал зимний переход из «Краснодара» в петербургский «Зенит».

«Я был удивлен словами агента о том, что есть такой вариант. Наверное, никто не догадывался и не предполагал, что я могу перейти сюда сейчас. А тем, что у людей была такая реакция, я не особо удивлен», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Ахметов присоединился к петербургскому клубу в январе 2024 года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2026 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.