Журавель: «На старте сезона казалось, что Абаскаль играет в «Футбольный менеджер»

Популярный футбольный комментатор Тимур Журавель в разговоре с представителями СМИ высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«На старте сезона казалось, что он играет в «Футбольный менеджер». У Гильермо в каждом матче менялось все. Осенью испанец перестал дергаться. Объявил, что теперь будет использовать схему 4-2-2-2. Успокоился», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-Экспресса».

После 18 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от «Зенита» на шесть очков. В 19-м туре состоится очная встреча команд.