«Зенит» или «Краснодар»: Журавель ответил, кто станет чемпионом России

Футбольный комментатор Тимур Журавель в беседе с журналистами предсказал чемпиона России в нынешнем сезоне.

«Чемпионом снова станет «Зенит». Во-первых, у него есть опыт побед. Во-вторых, команда усилилась лучше, чем «Краснодар». Голодные до трофеев бразильцы сделают разницу в гонке за золото», - рассказал Журавель в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче «сине-бело-голубые» на «Газпром Арене» примут столичный «Спартак». Игра пройдет 2 марта.