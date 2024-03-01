Бакаев высказал мнение о Джикии и «Спартаке»

Хавбек московской «Родины» Солтмурад Бакаев, являющийся воспитанником столичного «Спартака», высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в столичном клубе.

«Не буду лезть в дела другого клуба. Но уверен: стороны договорятся. Современный «Спартак» тяжело представить без Георгия. Настоящий вожак - такой должен быть если не на поле, то в раздевалке», - передает слова Бакаева Sport24.

Срок трудового договора Джикии с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Георгий провел всего шесть поединков.

В рамках 19-го тура чемпионата страны «Спартак» на выезде сразится с петербургским «Зенитом».