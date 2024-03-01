Журавель: «Спартак» - команда настроения, как и сам Абаскаль»

Комментатор и журналист Тимур Журавель высказался относительно шансов московского «Спартака» на призовое место в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» по-прежнему команда настроения. Как и сам Абаскаль. На кураже парни могут горы свернуть. Но если вдруг что-то пошло не по плану - жди беды. Такой подход - не для серьезных задач», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках 19-го тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 2 марта.