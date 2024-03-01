Каррера отреагировал на задержание Промеса

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с журналистами прокомментировал новость о задержании форварда «народной команды» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

«Может ли ситуация с задержанием повлиять на Промеса в преддверии матча с «Зенитом»? Конечно, ведь Промес невероятно важный для «Спартака» футболист», - приводит слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.