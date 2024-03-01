​Деменко не уверен в том, что «Зенит» обыграет «Спартак»

В российском футболе наступает долгожданный момент возобновления чемпионата, в пятницу состоятся матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги. Центральным матчем тура станет поединок питерского «Зенита» и московского «Спартака». На бумаге питерцы выглядят фаворитом, но бывший футболист Максим Деменко, в свое время успевший поиграть за оба названных клуба, совсем в этом не уверен:

- Ребята говорят, что «Зенит» будет прямо на голову сильнее «Спартака». Я бы так не говорил. Это первая игра после сборов, этот момент всегда имеет значение, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.