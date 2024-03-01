​«Там чего-то не хватает» - Непомнящий не верит в «Краснодар»

В пятницу возобновляется российский чемпионат, зимний перерыв позади, а впереди - еще двенадцать туров. В турнирной таблице лидирует «Краснодар», но знаменитый отечественный специалист Валерий Непомнящий не верит в то, что «быки» смогут удержать первое место под натиском тертого в таких делах «Зенита»:

- В «Краснодаре» комфортные условия и идеальная ситуация, но чего-то не хватает им. Имею в виду боевитость, что ли. Сейчас это им прививают, потому они почти и не теряли очков, - цитирует слова Непомнящего Газета.Ru.

В пятницу питерскому клубу предстоит сыграть со «Спартаком».