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​«Там чего-то не хватает» - Непомнящий не верит в «Краснодар»

01 Марта 2024 • 02:02 Комментировать

В пятницу возобновляется российский чемпионат, зимний перерыв позади, а впереди - еще двенадцать туров. В турнирной таблице лидирует «Краснодар», но знаменитый отечественный специалист Валерий Непомнящий не верит в то, что «быки» смогут удержать первое место под натиском тертого в таких делах «Зенита»:

- В «Краснодаре» комфортные условия и идеальная ситуация, но чего-то не хватает им. Имею в виду боевитость, что ли. Сейчас это им прививают, потому они почти и не теряли очков, - цитирует слова Непомнящего Газета.Ru.

В пятницу питерскому клубу предстоит сыграть со «Спартаком».


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Непомнящий
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