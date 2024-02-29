Прокуратура Нидерландов: «Задержание Промеса не связано с апелляционными делами»

Прокуратура Нидерландов не осведомлена о том, что в четверг при вылете из Дубая в аэропорту был задержан форвард московского «Спартака» Квинси Промес. Напомним, что ранее спартаковец, которого в Нидерландах приговорили к тюремному сроку за участие в контрабанде наркотиков, не смог вылететь в Россию из ОАЭ.

«Это задержание не связано с голландскими апелляционными делами», - рассказала ТАСС Туша Эссед, пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

Сообщалось, что форварда задержали на погранконтроле, в «Спартаке» отказались давать полноценный комментарий по этому поводу, назвав ситуацию «сложной».

Менее часа назад наше сетевое издание сообщило, что грядущей ночью Промес всё же должен вылететь в Россию.