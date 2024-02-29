Московский стадион «Лужники» может принять во второй декаде марта сразу три матча за пять дней.

Напомним, что в четверг стало известно о неготовности «Лукойл Арены» провести домашний матч «Спартака» с «Факелом» из-за состояния газона 10 марта. Немного позже федеральный телеканал «Матч ТВ» сообщил, что матч против «Факела» состоится в «Лужниках» (рассматривается вариант и с проведением игры на «Арене-Химки»).

Не стоит забывать, что в «Лужниках» свои матчи проводит и клуб Мелбет-Первой лиги, московское «Торпедо». 11 марта «автозаводцам» предстоит сыграть дома против «Тюмени».

А 14 марта «Спартак» ждёт ответный матч против «Оренбурга» в Пути РПЛ Кубка России. Эта встреча чисто теоретически тоже может пройти в «Лужниках».