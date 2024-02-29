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Мостовой: «Я изначально был удивлён тем, что Промес так спокойно тренируется в ОАЭ»

29 Февраля 2024 • 22:13 Комментировать

Квинси Промес, что называется, доигрался - его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах, когда игрок решил покинуть сбор своего клуба, московского «Спартака». Теперь его ждет экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен к тюремному сроку. Бывший игрок московского клуба Александр Мостовой удивлен тем, что Промес так нелепо вляпался в эту историю.

- Если что-то произошло, а все это и так знают, изначально было удивительно, что он так спокойно тренировался в Эмиратах. Все-таки у арабов подписано соглашение с Нидерландами..., — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой защищал цвета московского клуба с 1987 по 1991 год.


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