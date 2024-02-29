Деменко назвал причины зимних усилений «Зенита»

Этой зимой питерский «Зенит» активно проявил себя на трансферном рынке. «Сине-бело-голубые» усилили как оборону, так и атаку, а также отправили нескольких ротационных игроков в другие клубы. Максим Деменко, бывший российский футболист «Спартака» и «Краснодара» назвал причину трансферной активности питерцев.

«Сыграло недовольство первой частью сезона, плюс Малкома продали летом и на его место тогда никого не взяли. Теперь начали серьёзнее к деталям подходить», - говорит Деменко «Газете.Ру».

Но особенно среди причин зимней активности «Зенита» Деменко выделил «Краснодар» - клуб-конкурент питерцев за чемпионство.

«Этот клуб заставил зенитовцев работать», - добавляет эксперт.

«Краснодар» и «Зенит», первую и вторую команды РПЛ разделяют в турнирной таблице всего два балла.