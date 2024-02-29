Балахнин предположил, почему «Краснодар» может проиграть чемпионскую гонку

Сергей Балахнин, известный футбольный тренер предположил, почему «Краснодар», лидер Премьер-лиги может уступить чемпионство «Зениту», который неплохо усилился в межсезонье.

«Команда Семака усилилась очень мощно, взяли несколько игроков. Понятно, что готовятся к борьбе, отдавать чемпионство не хотят. «Краснодару» нужно удержать преимущество, хотя они остались без усиления и может быть это будет их промашкой, из-за чего могут проиграть борьбу за чемпионство», - говорит Балахнин для Vprognoze.ru.

«Краснодар» опережает «Зенит» всего лишь на один балл, у «быков» 38 очков в копилке, а у «Зенита» - 36. В первом туре после возобновления РПЛ «Зениту» предстоит сыграть со «Спартаком» дома, а «Краснодару» принять «Рубин».