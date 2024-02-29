Бывший игрок «Краснодара» раскрыл секрет лидерства клуба в РПЛ

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» Владимира Ивича практически не покидает первое место турнирной таблицы. Ильзат Ахметов, покинувший зимой стан «быков» и перешедший в «Зенит», делится секретом успешной игры команды.

«Секрет нынешнего «Краснодара» - в дисциплине и балансе. Команда с характером, каждый знает, что делать на поле, отсюда и результат», - цитирует Ахметова пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Краснодар» от «Зенита» со второго места отделяют всего лишь два балла. В первом весеннем туре «быки» примут дома крепкий «Рубин» Рашида Рахимова. Игра намечена на грядущую субботу, это 2 марта.