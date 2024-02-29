Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» раскрыл секрет лидерства клуба в РПЛ

29 Февраля 2024 • 20:40 Комментировать

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» Владимира Ивича практически не покидает первое место турнирной таблицы. Ильзат Ахметов, покинувший зимой стан «быков» и перешедший в «Зенит», делится секретом успешной игры команды.

«Секрет нынешнего «Краснодара» - в дисциплине и балансе. Команда с характером, каждый знает, что делать на поле, отсюда и результат», - цитирует Ахметова пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Краснодар» от «Зенита» со второго места отделяют всего лишь два балла. В первом весеннем туре «быки» примут дома крепкий «Рубин» Рашида Рахимова. Игра намечена на грядущую субботу, это 2 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Де Хеа может перейти в испанский суперклуб Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.03.24 в 19:00
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
2.26 3.45 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
21:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — о Промесе: «Жить надо по закону!»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Названы стадионы, на которых «Спартак» может принять «Факел»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» раскрыл секрет лидерства клуба в РПЛ
20:32 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартаку» бы было тяжело в игре с «Зенитом» и с Промесом в составе»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Крылья Советов» – не самый сильный соперник для «Ростова» 1 эксклюзив
20:15 · Россия. Премьер-лига
Ильзат Ахметов: «Конкуренция – то, что делает лучше каждого футболиста»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал главного фаворита РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Лет через 10 сыграет за ветеранов «Спартака»: реакция соцсетей на новость о задержании Промеса в ОАЭ 8
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Промес — преступник, он должен быть наказан»: Петржела — о задержании игрока «Спартака»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адвокат объяснил, в каком случае «Спартак» может расторгнуть контракт к Промесом
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» рассматривает вариант с подписанием Чуперки эксклюзив
19:49 · Россия. Премьер-лига
Ильзат Ахметов: «Предсезонка получилась долгой, все устали»
19:49 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Нидерландов дали комментарий по задержанию Промеса 3
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль объяснил ранний вылет «Спартака» в Санкт-Петербург
19:32 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Калинов: У ОАЭ есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды
Все новости
Рекомендуем