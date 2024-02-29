Заварзин: «Спартаку» бы было тяжело в игре с «Зенитом» и с Промесом в составе»

Юрий Заварзин, бывший гендиректор столичного «Спартака» отреагировал на последние новости, связанные с Квинси Промесом. Осуждённого в Нидерландах за контрабанду наркотиков нападающего «красно-белых» не пустили на самолёт в Москву с основной командой. По слухам, его не пропустили пограничники ОАЭ.

«Трудно сказать. «Спартаку» было бы тяжело в этом матче и с Промесом. Он бы не обыграл «Зенит» и с Промесом. «Зенит» на данный момент очень хорошо усилился. Сборы показали, что сейчас они очень прилично выглядят. Промес им бы не помог в Питере», - цитирует Заварзина портал Rusfootball.

«Спартак» будет гостить в Санкт-Петербурге в рамках 19 тура РПЛ, который стартует уже завтра, 1 марта. Само дерби двух столиц состоится 2 марта, это суббота.

​В «Спартаке» отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ