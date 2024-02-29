Ильзат Ахметов: «Конкуренция – то, что делает лучше каждого футболиста»

Ильзат Ахметов, зимний новичок питерского «Зенита» после прихода в новый клуб столкнулся с конкуренцией в составе. Футболист высказался на этот счёт клубной пресс-службе питерцев в преддверии первого официального матча «Зенита» в 2024 году.

«Конкуренция — ​это то, что каждого футболиста делает лучше. Тем более когда ты конкурируешь с игроками топ-уровня и тебе нужно стремиться выжимать максимум из себя. Благодаря этому и происходит развитие», - делится Ахметов.

Напомним, что предыдущим клубом Ильзата был «Краснодар». В составе южан он провёл 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил два ассиста.

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