Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что судьи в РПЛ теперь будут озвучивать свои решения по VAR.

«Это просто отличное решение. Я полностью согласен с таким нововведением. Пусть все слышат, почему судьи приняли именно такое решение. Я скажу больше, я за то, чтобы во время просмотра VAR зрителям на стадионе на экранах тоже показывали момент. А то на стадионе ничего не понятно. Он бежит к телевизору, что-то там смотрит и потом показывает руками. И зачастую ничего не понятно. Так что я приветствую такого рода изменения», - сказал Пономарёв.