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Червиченко: «У Промеса один путь – вплавь на рыбацкой лодке до Ирана»

29 Февраля 2024 • 18:57 Комментировать

Андрей Чеврвиченко, бывший президент столичного «Спартака» отреагировал за задержание в аэропорту ОАЭ форварда «красно-белых» Квинси Промеса. Футболиста в Нидерландах приговорили к тюремному сроку за контрабанду наркотиков.

«ОАЭ при поступлении подобного запроса должны были среагировать — это абсолютно читалось. Странно, если в клубе думали, что будет иначе. Если его в ближайшие три дня не отпустят и вынесут постановление, он будет находиться в ОАЭ до окончания разбирательства, что очень плохо для него. Тут только один путь — вплавь или на рыбацкой лодке до Ирана, если его там ещё примут», - делится Червиченко для «Чемпионата».

Напомним, что в этот четверг «Спартак» завершил свои зимние сборы – клуб отправился в Санкт-Петербург, где послезавтра его ожидает матч против «Зенита». Но Промес вылететь в Россию не смог, его, по слухам, задержали на погранконтроле в Эмиратах.

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