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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе предрекает московскому «Динамо» чемпионство в ближайшие 10 лет

29 Февраля 2024 • 18:24 Комментировать (2)

Футбольный тренер Омари Тетрадзе полагает, что московское «Динамо» в ближайшие 10 лет обязательно станет чемпионом России.

«Очень видна философия клуба: они сделали акцент на молодых местных футболистов. По крайней мере, в этом году, этим ребятам за золото бороться тяжело. Но сдаваться нельзя, шансы есть у всех. Будут конкретные задачи, будет философия победителей, то в ближайшие 10 лет «Динамо» сможет стать чемпионом», - делится Тетрадзе для Legalbet.

Напомним, что сейчас динамовцы не так далеко от заветной цели – у клуба нет поражений в официальных матчах с сентября, третье место в турнирной таблице РПЛ и 32 очка. Отставание от первого при удачных раскладах можно отыграть за три тура. Место главного тренера «бело-голубых» занимает чешский специалист Марцел Личка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Омари Тетрадзе
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Комментарии (2) Все комментарии
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Wetr123
29 Февраля 2024 в 18:59
Тю , или ишак сдохнет, или падишах... 10 лет... Марсиане, мля, могут прилететь за это время и весь ваш хуцбол накроицца медным таз( тарелкой). 😄😄😉
ингерман
29 Февраля 2024 в 18:41
ай насретдин атдыхаить.. хе..
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