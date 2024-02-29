Тетрадзе предрекает московскому «Динамо» чемпионство в ближайшие 10 лет

Футбольный тренер Омари Тетрадзе полагает, что московское «Динамо» в ближайшие 10 лет обязательно станет чемпионом России.

«Очень видна философия клуба: они сделали акцент на молодых местных футболистов. По крайней мере, в этом году, этим ребятам за золото бороться тяжело. Но сдаваться нельзя, шансы есть у всех. Будут конкретные задачи, будет философия победителей, то в ближайшие 10 лет «Динамо» сможет стать чемпионом», - делится Тетрадзе для Legalbet.

Напомним, что сейчас динамовцы не так далеко от заветной цели – у клуба нет поражений в официальных матчах с сентября, третье место в турнирной таблице РПЛ и 32 очка. Отставание от первого при удачных раскладах можно отыграть за три тура. Место главного тренера «бело-голубых» занимает чешский специалист Марцел Личка.