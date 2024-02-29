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Абаев: «Максименко и Селихов – вратари примерно одинакового уровня»

29 Февраля 2024 • 17:46 Комментировать

Илья Абаев, бывший вратарь нижегородской «Волги» и московского «Локомотива» порассуждал о том, кто должен занимать места в воротах московского «Спартака». Напомним, что конкурируют за это место Александр Максименко и Александр Селихов, также в «Спартаке» есть третий вратарь, который тоже играл в этом сезоне – Илья Свинов.

«Вопрос первого номера в «Спартаке» дискуссионный. Селихов и Максименко примерно одного уровня. Предпочёл бы видеть Селихова в основе красно-белых. Мне его игра больше нравится», - делится Абаев с Legalbet.

Как добавил Илья, Селихова часто преследуют проблемы со здоровьем, поэтому Александру очень не хватает стабильности.

Первый матч 2024 года на официальном уровне «Спартак» сыграет совсем скоро, 2 марта в гостях против «Зенита» в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Абаев Александр Селихов Александр Максименко ещё теги
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