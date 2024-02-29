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​Салихова: «Сочи» будут тащить – если не удастся, то расширят количество команд в РПЛ»

29 Февраля 2024 • 17:17 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась на тему перспектив «Сочи». После первой части сезона команда располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

По словам Салиховой, «Сочи» весной будут «тащить». Зарема даже допускает ситуацию, при которой РПЛ расширят, чтобы сочинцы избежали вылета.

«Сочи» будут тащить всем миром. Если не удастся, то расширят снова количество команд в РПЛ. Я без иллюзий», - цитирует Салихову Metaratings.

Первый официальный матч в 2024 году «Сочи» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Балтики» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Зарема Салихова

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БАЛТИКА СОЧИ
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