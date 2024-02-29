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​Появилась информация о проблемах Промеса с вылетом из Дубая

29 Февраля 2024 • 16:30 Комментировать

Форварда «Спартака» Квинси Промеса не допустили на борт самолёта, и он не смог улететь с командой из Дубая. По предварительной информации, ситуация не связана с уголовным делом Промеса в Нидерландах. При этом пока непонятно, что именно произошло, рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

В то же время телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси» сообщает, что Промес вылетит из Дубая ближе к ночи.

В субботу, 2 марта, «Спартак» проведёт первый официальный матч в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» на выезде. После восемнадцати туров спартаковцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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