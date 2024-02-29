​«Очень жёстко»: Булыкин отреагировал на дисквалификацию Погба

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. В августе француз сдал положительную допинг-пробу, и теперь его отстранили на четыре года.
По словам Булыкина, ему жаль, когда у спортсменов находят допинг. Бывший игрок «Локомотива» отметил, что в таких ситуациях виновны не только футболисты, но и медики, которые с ними работают.
«Поль Погба – чемпион мира, но на поблажки не пошли. Четыре года – это очень жёстко: поломана вся карьера и человеческая судьба», - цитирует Булыкина «Чемпионат».
В середине марта Полю Погба исполнится 31 год.
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