​Салихова – о «Спартаке»: «Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте РПЛ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, какое место займёт команда Гильермо Абаскаля в текущем чемпионате России.

По словам Салиховой, «Спартак» может финишировать в топ-3, учитывая некоторые факторы. Так, например, Зарема упомянула отсутствие трансферов у «Динамо», покупки ЦСКА исключительно игроков из стран СНГ, а также «Рубин» без Хвичи Кварацхелии.

«Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений», - цитирует Салихову Metaratings.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.