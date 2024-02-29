Зарема: «В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону», этому нет прощения»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о нынешнем главном тренере «народной команды» Гильермо Абаскале.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов.

В 19-м туре чемпионата страны «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матч состоится на «Газпром Арене» 2 марта и начнется в 19:30 мск.