Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне в очередной раз. Хорошо, что «Краснодар» создает конкуренцию и повышает интерес к Российской премьер-лиге в целом, но у «быков» просто меньше ресурсов. Думаю, им не хватит сил на финальном отрезке чемпионата. И Семак привезет в Санкт-Петербург очередной чемпионский трофей», - сказал Непомнящий.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 38 баллов. «Зенит» с 36 очками находится на второй позиции.