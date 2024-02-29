Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в Российской премьер-лиге.

«Борьба за бронзу будет очень интересной. Все московские клубы претендуют на третье место. Мамма миа, такое притягивает. Команды из зоны вылета тоже привлекают внимание - «Балтика» обновила состав на 80%. Явно вылетать не собирается.

О борьбе за чемпионство. «Краснодар» никого не купил, хотя очень хотел. На мой взгляд это минус. Только Ахметова отдали в «Зенит», но он особо не нужен был. Не думаю, что «быки» очень огорчились. От «Краснодара» мы можем ждать той же самой игры, а «Зенит» точно стал сильнее. Клуб купил очень классных игроков. Конечно, у Петербурга огромные шансы на победу в РПЛ. Очень грамотное усиление и правильная мотивация», - сказал Балахнин.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. «Зенит» (36) идет вторым.