Лепёхин рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России, в котором «сине-бело-голубые» на своем поле примут столичный «Спартак».

«От матча жду напряжения, неизвестности итогового результата до конца матча. У этой игры должен быть футбольный нерв. Фаворитом я ставлю «Зенит», исходя из итогов прошлого», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Зенит» встретится с «красно-белыми» на домашнем стадионе «Газпром Арена» в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 18 туров питерцы занимают второе место, а москвичи – пятое.