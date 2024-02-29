Сёмин высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался насчет предстоящего поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«В матче преимущество иметь будет тот, кто лучше подготовился на сборах. Был долгий сбор. На мой взгляд, будет очень интересный матч. В Питере ожидается практически полный стадион», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут вторым, а гости – пятыми.