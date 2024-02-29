Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирные шансы московского клуба.

«ЦСКА будет очень тяжело бороться за тройку. У клуба есть проблемы с финансированием, команда многое себе не может позволить. Сейчас на бронзу ведь еще претендуют «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». «Бело-голубые» обязаны бороться за бронзу.

По тем играм, которые я видел на сборах, могу сказать, что «Динамо» запросто может вклиниться в борьбу за чемпионство. Даже несмотря на отсутствие трансферов. Эта команда не нуждается в усилении. Да, есть проблема с центральными защитниками, но она не очень большая. Бальбуэна выглядит неплохо. Так что не думаю, что для «Динамо» это большая проблема», - сказал Орещук.

По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место.