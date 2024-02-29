«Я смотрю футбол глазами, а не жопой»: Быстров объяснил, почему Джикия не усилит «Зенит»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров поделился мыслями относительно потенциального перехода защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в петербургский «Зенит».

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент», - передает слова Владимира Sport24.

Срок действующего контракта Джикии с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел девять матчей без результативных действий.

После 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.