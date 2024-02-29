Каррера верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поединке «красно-белых» против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартаку необходима победа. Поэтому уровень мотивации футболистов будет очень высокий, у них есть возможности для того, чтобы одержать итоговую победу», - передает слова итальянского специалиста RT.

«Зенит» примет «Спартак» на домашнем стадионе «Газпром Арена» в субботу, 2 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. По итогам 18 туров Премьер-лиги питерцы занимают второе место в таблице, а москвичи находятся на пятой строчке.