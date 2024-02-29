Титов выделил фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно давать прогнозы. Это первый матч после паузы. Фаворитом будет «Зенит». Тем будет интереснее для «Спартака» доказать, что отрыв от первого места можно сократить. Нужно начать побеждать с первого матча», - приводит слова Титова Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают второе место в таблице РПЛ, а гости находятся на пятой позиции.