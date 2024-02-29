Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в Российской премьер-лиге.

«Во втором круге «Зенит» будет играть в Краснодаре в 23-м туре. Совсем скоро, всего пять игр осталось. Посмотрим, как команды подойдут к этой встрече. От этой игры зависит очень многое. Краеугольный тур, назовем его так. Кстати, в последнем туре «Краснодар» сыграет с «Динамо». Тоже очень жду этот матч.

Но думаю, что в итоге чемпионом станет «Зенит». Хотелось бы, чтобы чемпионом стало «Динамо». Или хотя бы «Краснодар». Но у «Зенита» ресурс гораздо больше», - сказал Петрушин.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ и отстает от лидера на два балла.