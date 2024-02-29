Пименов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов в беседе с журналистами поделился мнением о поединке 19-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком».

«Для меня «Зенит» - фаворит. «Спартак» на сборах меня не убедил своей мощью и в игровом плане тоже. Надеюсь, игроки «Спартака» обозлятся на себя и покажут свою лучшую игру. Тем самым навяжут борьбу», - передает слова Пименова Metaratings.ru.

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают второе место в таблице, а гости находятся на пятой строчке.