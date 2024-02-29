Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о скором повышении гонораров российских футбольных арбитров.

- Недавно прочитал, что РФС планирует увеличить вознаграждение судьям во всех лигах. Хочется прояснить: если РФС принимает такое решение, то лиги увеличивают взносы для клубов. Получается, что по факту клубы должны изыскивать дополнительные средства для увеличения гонораров арбитров. Я не против, конечно, у судей тяжёлая работа, но и РФС, и лиги должны найти возможности находить требуемые деньги из других источников, а не собирать их с клубов.