Кордоба рассказал о переговорах с «Краснодаром» по контракту

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с журналистами высказался о переговорах с «быками» по новому контракту.

«Клуб уже сделал предложение о продлении? Да, сделал. Переговоры ведутся. Пока я думаю о том, чтобы вернуться на поле и помочь команде в нынешнем сезоне. А потом увидим», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Джон защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл 20 поединков, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.