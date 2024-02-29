Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное внедрение налога на легионеров чемпионата России.

- Я могу в какой-то мере согласиться с этим предложением. На сегодняшний день дошло уже до того, что в «Зените» и «Спартаке» практически все играют иностранцы. Ну это же цирк бесплатный! Наши футболисты теперь вообще там никому не нужны. «Спартак» и «Зенит» полсостава отпустили в остальные команды. И тут же Семак жалуется, что у него нет российских футболистов.

Я считаю, надо сделать разграничение между сильными легионерами и слабыми. На сильных налог не нужен, а на слабых нужен. На трансферах посредственных иностранцев у нас делают деньги, и никто не переубедит меня в обратном. Если клуб в этом поучаствовал, то пусть налог платит. Представители клубов часто говорят, что наш футбол деградирует. А кто доводит до этого? Сами же они и доводят.

Откуда вообще слабых легионеров привозят? Зададим этот вопрос «Оренбургу» и «Уралу», у которых на своих футболистов денег нет, но на иностранцев есть. Сейчас «Балтика» понабрала непонятного кого. Вы раньше об этих футболистах что-то слышали, кто они и откуда? А на них потратили деньги. Если бы я не проработал в клубах двадцать лет и не знал изнутри эту систему и структуру работы агентов, то, может, тоже думал бы, что так надо.

Я не помню, чтобы мы брали в свои клубы каких-то смешных легионеров. При этом в «Тереке», где я работал в 2007-2008 годах, мы были первые, кто приобрёл восемь легионеров. Флаги их стран висели на трибуне на стадионе имени Султана Билимханова. Но все они были футболисты хорошего уровня, поиграли там не один сезон. Я уже ушёл из «Терека», а они остались. Это не моя заслуга, что их туда взяли, – это заслуга клуба. Не припомню, чтобы мы за них заплатили какие-то особые деньги. И легионеры эти не были старые. Только Валентину Илиеву было 27 лет и Забавнику. Другие были молодые и приносили пользу. Наши футболисты рядом с ними набирались опыта и попадали в основной состав. Сейчас начнут говорить, а почему я хвалю «Терек». Нет, не из-за Кадырова и не из-за ещё кого-то. Просто в моё время система там была правильная. Сейчас как «Ахмат» работает, это их проблема.

В том, чтобы ввести налог на легионеров, есть полезное зерно для нашего футбола. Только надо не с плеча рубить, а подойти к этому делу с умом, всё правильно рассчитать.

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