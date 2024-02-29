Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «В РПЛ нужен налог не на сильных легионеров, а на слабых» эксклюзив

29 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное внедрение налога на легионеров чемпионата России.

- Я могу в какой-то мере согласиться с этим предложением. На сегодняшний день дошло уже до того, что в «Зените» и «Спартаке» практически все играют иностранцы. Ну это же цирк бесплатный! Наши футболисты теперь вообще там никому не нужны. «Спартак» и «Зенит» полсостава отпустили в остальные команды. И тут же Семак жалуется, что у него нет российских футболистов.

Я считаю, надо сделать разграничение между сильными легионерами и слабыми. На сильных налог не нужен, а на слабых нужен. На трансферах посредственных иностранцев у нас делают деньги, и никто не переубедит меня в обратном. Если клуб в этом поучаствовал, то пусть налог платит. Представители клубов часто говорят, что наш футбол деградирует. А кто доводит до этого? Сами же они и доводят.

Откуда вообще слабых легионеров привозят? Зададим этот вопрос «Оренбургу» и «Уралу», у которых на своих футболистов денег нет, но на иностранцев есть. Сейчас «Балтика» понабрала непонятного кого. Вы раньше об этих футболистах что-то слышали, кто они и откуда? А на них потратили деньги. Если бы я не проработал в клубах двадцать лет и не знал изнутри эту систему и структуру работы агентов, то, может, тоже думал бы, что так надо.

Я не помню, чтобы мы брали в свои клубы каких-то смешных легионеров. При этом в «Тереке», где я работал в 2007-2008 годах, мы были первые, кто приобрёл восемь легионеров. Флаги их стран висели на трибуне на стадионе имени Султана Билимханова. Но все они были футболисты хорошего уровня, поиграли там не один сезон. Я уже ушёл из «Терека», а они остались. Это не моя заслуга, что их туда взяли, – это заслуга клуба. Не припомню, чтобы мы за них заплатили какие-то особые деньги. И легионеры эти не были старые. Только Валентину Илиеву было 27 лет и Забавнику. Другие были молодые и приносили пользу. Наши футболисты рядом с ними набирались опыта и попадали в основной состав. Сейчас начнут говорить, а почему я хвалю «Терек». Нет, не из-за Кадырова и не из-за ещё кого-то. Просто в моё время система там была правильная. Сейчас как «Ахмат» работает, это их проблема.

В том, чтобы ввести налог на легионеров, есть полезное зерно для нашего футбола. Только надо не с плеча рубить, а подойти к этому делу с умом, всё правильно рассчитать.

«Зенит» стал худшим клубом РПЛ по показателю трансферного баланса: чемпионство стоит дорого

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
13:26 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: «В России пока не появился ещё один такой высококвалифицированный арбитр как Карасёв»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Спартак»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Скорее бы возобновилась РПЛ — это всё-таки своё родное»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Я смотрю футбол глазами, а не жопой»: Быстров объяснил, почему Джикия не усилит «Зенит»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Каррера верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Титов выделил фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рассказал о переговорах с «Краснодаром» по контракту
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодар» должен победить «Рубин», но совсем не факт»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Медведев ответил на слова Кордобы о «Зените»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем