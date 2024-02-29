Уткин оценил шансы «Спартака» против «Зенита»

Блогер и журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от центрального поединка 19-го тура чемпионата Англии между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Я не очень вижу шанса здесь у «Спартака». Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Тем более, что прогнозы на первый после большой паузы тур всегда очень и очень неблагонадёжное занятие», - рассказал Василий на своем канале в ютубе.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Дата проведения встречи – 2 марта. В преддверии этого противостояния «сине-бело-голубые» находятся на втором месте в таблице, а «красно-белые» - на пятом.