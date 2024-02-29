Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал введение в РПЛ практики объявления решений ВАРа по громкой связи.

- Я всегда являюсь сторонником новшеств, которые идут на пользу игре, способствуют привлечению внимания аудитории, снимают ряд вопросов болельщиков по тем или иным эпизодам. Но судьи не всегда используют то, то что дано им для помощи, во благо себе. Тот же ВАР, большим сторонником которого я являлся и являюсь до сих пор, арбитры иногда настолько дискредитируют, что начинаешь уже жалеть, что его ввели. У судей, которые должны принимать решения ежесекундно, уходит на это по три-четыре-пять минут. Это касаемо и ассистентов, сидящих за монитором, и главного арбитра в поле. То же самое – и про объявление решений по громкой связи. Да, это интересно, болельщики будут в курсе, почему судья принял или отменил то или иное решение. Я думаю, это снимет ряд вопросов. Но, опять-таки, важно, чтобы судьи своими объявлениями решений ВАР не сыграли себе в минус.

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