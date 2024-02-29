Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Важно, чтобы судьи объявлениями решений ВАР не сыграли себе в минус» эксклюзив

29 Февраля 2024 • 11:49 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал введение в РПЛ практики объявления решений ВАРа по громкой связи.

- Я всегда являюсь сторонником новшеств, которые идут на пользу игре, способствуют привлечению внимания аудитории, снимают ряд вопросов болельщиков по тем или иным эпизодам. Но судьи не всегда используют то, то что дано им для помощи, во благо себе. Тот же ВАР, большим сторонником которого я являлся и являюсь до сих пор, арбитры иногда настолько дискредитируют, что начинаешь уже жалеть, что его ввели. У судей, которые должны принимать решения ежесекундно, уходит на это по три-четыре-пять минут. Это касаемо и ассистентов, сидящих за монитором, и главного арбитра в поле. То же самое – и про объявление решений по громкой связи. Да, это интересно, болельщики будут в курсе, почему судья принял или отменил то или иное решение. Я думаю, это снимет ряд вопросов. Но, опять-таки, важно, чтобы судьи своими объявлениями решений ВАР не сыграли себе в минус.

Гвардиола продвигает запрет на увольнение тренеров в АПЛ, он хочет остаться без конкурентов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
13:19 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Спартак»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Скорее бы возобновилась РПЛ — это всё-таки своё родное»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Я смотрю футбол глазами, а не жопой»: Быстров объяснил, почему Джикия не усилит «Зенит»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Каррера верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Титов выделил фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рассказал о переговорах с «Краснодаром» по контракту
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодар» должен победить «Рубин», но совсем не факт»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Медведев ответил на слова Кордобы о «Зените»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Траоре: «Уже в следующем сезоне ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту»
Все новости
Рекомендуем