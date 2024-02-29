Медведев ответил на слова Кордобы о «Зените»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Игрок «быков» заявил, что к «сине-бело-голубым» особое отношение в России.

«Кордоба сказал, что запрещено говорить о «Зените»? В конце сезона поговорим», - передает слова руководителя «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. Матчи чемпионата страны возобновятся в ближайший уик-энд.