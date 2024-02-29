Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в Российской премьер-лиге.

«Во многом московским командам сложнее становиться чемпионами из-за большого количества дерби. Часто клубы теряют очки вот в таких междусобойчиках. «Зениту» в этом плане сильно проще - он один в городе. Дерби - это всегда особенный настрой и мотивация. И всегда игра до ошибки.

Кто в итоге станет чемпионом в этом сезоне? Думаю, что «Зенит». У них огромный ресурс. Сейчас вон сколько игроков купили зимой. Разрыв между «Зенитом» и другими командами гигантский. Лично я хочу, чтобы в противостоянии «Краснодара» и «Зенита» победили «быки», - сказал Силкин.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ.