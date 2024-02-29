Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате сменит клубную прописку по завершении нынешнего сезона, об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». У 26-летнего африканского бомбардира есть предложения от нескольких заграничных клубов.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Конате провел 17 поединков. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей (четыре – с пенальти).

Мохамед защищает цвета грозненского коллектива с лета 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 2,5 миллиона евро.