Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в Российской премьер-лиге.

«Чтобы оценить шансы команд на чемпионство, нужно смотреть на состав, опыт в борьбе за золото и другие детали. Я считаю, что «Зенит» – фаворит в борьбе за золото. За кого я – за «Зенит» или «Краснодар»? У меня нет никаких предпочтений. Все русские команды, родные мне. Болею я за «Динамо» и болею. Но перспектив бороться за первое место нет. Кто как подготовится, тот так и играет», – сказал Колосков.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице. «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, «Динамо» (32) замыкает тройку лидеров.