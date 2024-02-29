Нападающий «Краснодара» Кордоба недоволен судейством в РПЛ

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с представителями СМИ высказался о работе российских арбитров.

«Если бы против меня свистели все нарушения, их было бы еще больше. Хотелось бы услышать объяснения судей. Почему они не видят фолов против меня. Почему мне дали дисквалификацию на три матча», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресса».

Джон защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 20 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По итогам 18 туров «быки» с 38 очками лидируют в турнирной таблице.