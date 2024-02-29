В «Зените» рассказали, сколько болельщиков посетят матч со «Спартаком»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», рассказал о том, сколько болельщиков ожидается на домашнем матче против московского «Спартака» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Центральный поединок тура состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча «сине-бело-голубые» с 36 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» (30) находятся на пятой позиции.