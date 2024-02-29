Аршавин: «Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» с одним российским игроком в составе»

Экс-форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о том, в каком составе петербургский «Зенит» выйдет на центральный матч 19-го тура Премьер-лиги со «Спартаком».

«Атака будет полностью состоять из иностранцев. Единственное место, которое остаётся - это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на матч чемпионата с одним российским футболистом», - поведал Аршавин эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе в Санкт-Петербурге. В преддверии этой встречи петербургская команда набрала 36 баллов и занимает второе место в таблице, а «красно-белые» с 30 очками находятся на пятой строчке.