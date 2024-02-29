Тихонов: «Если «Спартак» проиграет «Зениту», будет сложнее борьба за первое место»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился мыслями касательно матча 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Если «Спартак» проиграет, для них становится сложнее борьба за первое место. Если он выигрывает, то открывается дорога, чтобы занять более высокое место. Для «Спартака» первая игра - не проиграть в Санкт‑Петербурге», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» 2 марта. После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на второй строчке.