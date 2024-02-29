Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в Российской премьер-лиге.

«Спартаку» вообще не нужно заглядывать в турнирную таблицу. Вообще не надо. Просто играть от тура к туру и побеждать. Понятно, что сейчас команда находится не на том месте, на котором хочет быть. Надо просто выходить и добывать очки. Их уже в мае посчитаем.

Сейчас все команды должны находиться в одном и том же состоянии. Сложно делать прогнозы - физически все будут готовы хорошо. «Спартак» был очень нестабилен в прошлом году, так что надо посмотреть на команду хотя бы в двух турах.

Вряд ли «Спартак» займет первое место. Это нереальный сценарий, в него я не верю. Надо, чтобы «Зенит» и «Краснодар» всем проиграли, а «Спартак» всех победил.

Кого я выберу между «Зенитом» и «Краснодаром»? Мне очень импонируют «быки». Хочу, чтобы они прервали гегемонию «Зенита», - сказал Кечинов.

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдет на «Газпром Арене» 2 марта.