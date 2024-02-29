Ловчев: «Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит», как на игру века»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о настрое «красно-белых» на матч 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Спартак» набирал с каждой игрой, но уже столько сезонов решает всё не техника, а характер и физическая готовность, настрой на игру. Уверен, что тренер настроит футболистов так, будто это игра века», - передает слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.